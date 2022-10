Ictus cerebrale | i segnali inequivocabili per riconoscerlo e intervenire entro le prime 6 ore

(Di sabato 29 ottobre 2022) È importante non perdere tempo: in ogni secondo dopo l'vengono bruciati 32mila neuroni e in ogni minuto ben 1,9 milioni. Grazie a un intervento tempestivo Anna Canepa, magistrato, dopo essere stata colpita dall’, ha potuto riprendere in mano la sua vita. Ci ha raccontato la sua storia

Sabato 29 ottobre si celebra la Giornata mondiale dedicata all'ictus. Nel nostro Paese questa patologia rappresenta la terza causa di morte dopo le malattie cardiovascolari e le neoplasie ed è la prima causa di disabilità permanente. In Toscana sono circa 4.000 nuovi casi all'anno. L'ictus (dal latino "colpo"; stroke in inglese) è una malattia caratterizzata dall'occlusione (ischemico) o dalla rottura (emorragico) di un vaso cerebrale. È importante non perdere tempo: in ogni secondo dopo l'ictus vengono bruciati 32mila neuroni e in ogni minuto ben 1,9 milioni. Grazie a un intervento tempestivo Anna Canepa, magistrato, dopo essere stata colpita dall'ictus, ha potuto riprendere in mano la sua vita.