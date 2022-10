Corriere dello Sport

Maurosi è arreso: con Wanda Nara è ufficialmente finita. Dopo l'ultima dichiarazione d'amore per la madre delle sue figlie, Isabella e Francesca, l'ex attaccante dell'Inter si è reso protagonista di ...Wanda Nara e Mauro, nuovo botta e risposta social Se Wanda Nara continua a ribadire di essere ormai la ex moglie di Mauro, lui non sied anzi ci tiene a rivendicare i momenti trascorsi ... Icardi si arrende: tra Wanda Nara e L-Gante è ufficiale! L'indizio social Mauro Icardi si è arreso: con Wanda Nara è ufficialmente finita. Dopo l'ultima dichiarazione d'amore per la madre delle sue figlie, Isabella e Francesca, l'ex attaccante dell'Inter si è reso protagoni ...Wanda Nara e Icardi tornano insieme La risposta non lascia dubbi. Continua a tenere banco la relazione tra il centravanti e l'influencer ...