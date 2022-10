ilGiornale.it

'Chi finanzia questa armi siete voi' è l'urlo dei ragazzi deistudenteschi cittadini mentre si alternano gli interventi per chiedere il cessate il ... in piazza contro la guerra cida ...Ma il punto è proprio questo: i salari possono essere adeguati attraverso i contratti...però dette alcune cose. Intanto, il costo orario del lavoro in Italia (29,3euro) è piuttosto in ... I collettivi vanno in ferie. La mobilitazione Dopo il ponte di Ognissanti Sciopero Sì, ma dopo le feste. Ecco il livello dei collettivi studenteschi di sinistra, che da giorni manifestano all'università La Sapienza di Roma dopo gli scontri con la polizia, da loro stessi ...