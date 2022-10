(Di sabato 29 ottobre 2022) Il brigadierenel gennaio scorso aveva sparato contro il pavimento della caserma dei carabinieri di Asso in provincia di Como. Che da qualche tempo era diventata il suo deposito personale di «». Nei quali si lamentava di questo o di quel collega, che agiva – secondo lui – per ostacolarlo o per invidia nei suoi confronti. Su tutti il bersaglio preferito era il comandante. Che si era detto contrario a riammetterlo in servizio dopo le cure psichiatriche. E secondoin questo modo provocandogli anche unamatrimoniale. Tanto insanabile che stava arrivando alla separazione. Per questo gli ha sparato nel suo ufficio e poi lo ha inseguito per tutto il piano terra della caserma per dargli il colpo di grazia. Mentre ai piani ...

Che da qualche tempo era diventata il suo deposito personale di "". Nei quali si lamentava di questo o di quel collega, che agiva - secondo lui - per ostacolarlo o per invidia nei suoi ... In attesa di sapere chi sarà il prossimo destinatario dei, c'è anche chi ironizza: 'Io ... I bigliettini, il matrimonio in crisi e la «colpa» del capo: perché il carabiniere Antonio Milia ha ucciso Doriano Furceri