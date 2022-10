Hockey ghiaccio | Alps League 2022-2023 | Cortina cade Vincono Renon | Unterland e Fassa

(Di sabato 29 ottobre 2022), Jesenice scappa sempre di più. In questo modo si può riassumere quanto successo nella giornata odierna nel sempre avvincente Campionatodisu. La squadra veneta infatti ha incassato la seconda sconfitta consecutiva cedendo il passo in casa del Kitzbuhel con il risultato di 5-3: punteggio che lascia con l’amaro in bocca considerando l’ottimo avvio del primo periodo, doveha segnato tutte e tre le reti siglate rispettivamente da Lacedelli (2:10), Traversa (12:02) e Colli (13:43). Ma la seconda e la terza frazione sarà tutta a trazione austriaca. Dopo aver accorciato le distanze già nel tempo inaugurale con Jevdokimovs infatti i padroni di casa hanno preso il largo prima con ...

OA Sport

L'occasione per il team lariano diretto da coach Massimo Da Rin per rompere il, centrare ... Biglietto di ingresso 8 euro TesseratiComo e Under 12 - ...Una situazione praticamente identica a quella registrata ad Alleghe dove il palazzetto deldello storicoAlleghe (club che il prossimo anno avrebbe compiuto 90 anni e che ... Hockey ghiaccio, ICE League 2022-2023: Bolzano vince il derby contro Valpusteria e vola in classifica. Cade ancora Asiago GINEVRA - L’Ambrì non è riuscito nell’impresa di superare la prima della classe. Trovando subito il vantaggio e limitandosi poi a gestirlo, il Ginevra infatti si è imposto per 4-1 sulla compagine leve ...L'Ambrì-Piotta inanella la quinta sconfitta consecutiva: a Les Vernets il Ginevra vince 4-1. L'Ambrì-Piotta arriva a Les Vernets con sul groppone 4 sconfitte consecutive. I biancoblù affrontano il Gin ...