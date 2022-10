(Di sabato 29 ottobre 2022) “L’occhio della mamma vede tutto”, recita un vecchio detto. Sarà davvero così? Se non vede proprio ogni cosa, intuisce ciò la figlia stia vivendo. Non tanto perché sia dotata di super-poteri (e lo è!), quanto perché ha sperimentato le stesse cose quand’era giovanissima. Anche lei, per fare l’amore col suo, si sarà nascosta in un’auto, a casa di un amico, in spiaggia o nella propria abitazione approfittando dell’assenza dei suoi. Ecco perché sembra che il suo sguardo “inquisitorio” capisca tutto quello che la figlia ha fatto. Ma non è detto che lo giudichi negativamente. Emozione e preoccupazione Anzi, l’idea che la sua piccola stia iniziando la vita di donna e che viva una relazione sentimentale e fisica, probabilmente la commuoverà. E la preoccuperà: si chiederà se la figlia sia ben informata sulla contraccezione e le malattie a trasmissione sessuale, e si ...

DiLei

con Amanda e Raffaele Lo scorso 22 novembre l'ivoriano è tornato in libertà e adesso ha ... Fece anche avere un messaggio alla madre spiegando di averle mani sporche di sangue solo ...... relazioni di affari eumani fittissimi, che si sono rivelate preziosissime nella ... per lo smottamento che le relazioni internazionali hannosotto la pressione dell'aggressione russa. ... Ho avuto rapporti con il mio ragazzo. Vorrei dirlo a mia madre, ma… La sanzione prevista per il reato di atti osceni in luogo pubblico può arrivare a trentamila euro. I due giovani sono stati beccati dalle telecamere ...«Da quando sono una mamma single non sono più stata in grado di avere una relazione intima». Correva l’anno 2016 quando Drew Barrymore si separava dal marito Will Kopelman. Dopo quattro anni di nozze ...