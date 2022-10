(Di sabato 29 ottobre 2022) Dopo il recente ritiro Gonzalosi è raccontato in un'intervista per ESPN F90 dove ha mostrato il suo lato più sensibile. Dalla perdita per la madre alla decisione di lasciare il mondo del ...

Corriere dello Sport

Dopo il recente ritiro Gonzalosi è raccontato in un'intervista per ESPN F90 dove ha mostrato il suo lato più sensibile. Dalla perdita per la madre alla decisione di lasciare il mondo del calcio, dall'incontro con Diego ...Si è conclusa tra lela carriera di Gonzaloche direttamente dalla MLS ha detto addio al calcio giocato. Un campione che in Italia abbiamo ammirato con Juventus, Milan e soprattutto Napoli alla corte di ... Higuain in lacrime davanti a Batistuta: il ricordo su Maradona e Napoli