Higuain da pelle d’oca | “Sapete cosa mi disse Maradona?” | poi le parole su Simeone

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 29 ottobre 2022) L’ex attaccante del Napoli, Gonzalo, nelle scorse settimane ha detto addio al calcio giocato, dopo la sua ultima esperienza in MLS con la maglia dell’Inter Miami. Un evento che ha commosso i tifosi di tutto il mondo, con l’argentino che ha dedicatoal miele anche ai tifosi azzurri nel corso del suo annuncio del ritiro. Lo stesso ex calciatore in queste ore ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ESPN F90, facendo un bilancio della sua carriera e svelando anche diversi retroscena, non senza diversi attimi di emozione. Durante l’intervista, infatti, viene mostrata una clip in cui viene inquadrata anche sua madre, scomparsa appena un anno fa. “Mi ha ucciso vedere mia madre“, ha spiegato tra le lacrime. La sua intervista è iniziata con le spiegazioni sul suo ritiro: “Professionalmente ho ...