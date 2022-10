Higuain a Chiellini | «Perché dobbiamo rinunciare agli stipendi? Un mese ce lo pagano?»

(Di sabato 29 ottobre 2022) Nell’inchiesta della Procura di Torino sulla Juventus e i bilancio truccati con le plusvalenze rientrano anche le manovre relativedurante il periodo del Covid. Cona fare da mediatore tra club bianconero e spogliatoio. Oggi La Stampa racconta i dubbi che, all’epoca, attanavano alcuni giocatori della Juventus, tra cuie Dybala, che non erano proprio d’accordo alla rinuncia degli. «Per il Covid, nel 2019-2020, ci siamo fermati tre mesi, durante la seconda ondata non c’è stato nessuno stop. Quindi?». Il quotidiano scrive: “Si possono riassumere così i dubbi di alcuni giocatori davanti alla “manovra ...

TuttoJuve24.it

...parlato dell'Inter Miami di David Beckham che lo vorrebbe per prendere il posto di Gonzalo, ... mentre dall'altra Cristiano Ronaldo potrebbe trovarsi a condividere lo spogliatoio con...Tutto è iniziato dall'acquisto di, 90mln di euro (ai tempi non erano pochi) per un ... sia con la Nazionale argentina, QUANDO GIA SI DISCUTEVA DI TROVARE I SOSTITUTI DIE BONUCCI. Ma ... Accadde oggi, il tornado Higuain si abbatte sul Milan: la Juventus vince a San Siro Blog Calciomercato.com: Qualche anno fa avevamo una squadra che a Ottobre aveva già vinto il campionato, si stava andando verso la direzione giusta, dallo stadio privato, agli ...L'avventura alla Juventus di Cuadrado sta per giungere a conclusione. L'addio può arrivare già nel calciomercato invernale ...