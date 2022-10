Halloween | in Campania il giardino delle zucche più grande d’Europa

Leggi su anteprima24

(Di sabato 29 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Voglia di America? Si può partire per gli Stati Uniti senza prendere l’aereo. A Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, c’è “Il” con il primo “pumpkin patch”ideato da Emily Turino e il gigantesco labirinto di mais ‘infestato’ da maghi e streghe per. Solo per quest’occasione si potrà accedere dopo il tramonto e divertirsi tra dolcetti e scherzetti, fantasmi, mostri estregate. Tutto è immerso tra “glass gem corn”, una particolare varietà di mais seminata anticamente dai nativi americani e i “mums” ovvero piante di crisantemi, perché negli States sono simbolo di felicità e vengono regalate in grandi occasioni come la festa della mamma. Avvolti da un’atmosfera a stelle strisce, ecco portico, il ...