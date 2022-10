Guerra di secessione nella Lega Ultimo Bestiario del sottogoverno

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 29 ottobre 2022) In casase le danno di santa ragione. Intanto il governo liscia i no vax e viene sculacciato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E poi c’è la comica di Giorgia Meloni che cede al gender. Eccoci al nostro quotidianodel. BOTTE DA ORBI IN CASAPrimo strappo tra laper Salvini premier e il “Comitato nord“, la corrente autonomista lanciata all’indomani delle elezioni per iniziativa (apparente) di Umberto Bossi. Il tesoriere di via Bellerio, Giulio Centemero, non ha apprezzato il proselitismo interno portato avanti dalla nuova associazione – rappresentata dall’europarlamentare Angelo Ciocca e dall’ex deputato Paolo Grimoldi – probabilmente attraverso l’uso di mailing list e recapiti in possesso del partito. E ha informato il commissario lombardo Fabrizio ...