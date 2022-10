Grave incidente al Circo Orfei | cade il trapezista cade | cranio fratturato

(Di sabato 29 ottobre 2022) Tragedia sfiorata a Terlizzi al. Unaè caduta durante lo show circense, generando il panico nei presenti. I fatti sono avvenuti nella serata di venerdì 28 ottobre nel comune in provincia di Bari, dove gli spettatori si erano assiepati sugli spalti per godersi uno spettacolo sensazionale. Ma qualcosa è andato storto e il gravissimosi è verificato da un momento all’altro. In particolare, l’accaduto ha avuto luogo nel corso di una piroetta sul trapezio, che doveva essere un qualcosa di meraviglioso e spensierato. Purtroppo, però, Terlizzi è rimasta subito sotto choc perché allaè caduta dopo essere scivolata improvvisamente. Una volta caduta a terra, ha urtato con enorme violenza la testa e il filmato è ora ...

Prima Verona

Paura e sgomento a causa di unverificatosi durante lo svolgimento di uno spettacolo circense in scena a Terlizzi (Bari): ... la piùdelle quali è risultata essere al fegato. Il ...... un operatore cui è subito parso evidente che stesse accadendo qualcosa di: come riferito da ... un americano che tre anni fa rimase incosciente a seguito di un bruttoin bici, oggi ... Grave incidente in moto lungo via Feniletto a San Martino Buon Albergo Nella serata di ieri, una giovane trapezista è caduta dopo aver mancato la presa con l'attrezzo colpendo violentemente la testa.Un'acrobata è precipitata ieri sera da un'altezza di circa quattro metri mentre si esibiva in un circo a Terlizzi (Bari) alla presenza del pubblico. A quanto si apprende l'artista, una 24enne, è ricov ...