Grande Fratello Vip 7 | giorno 40 | commenti al live

(Di sabato 29 ottobre 2022)40 In questo post potrete commentare ildella settima edizione delVip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

... - 5 consigli per stare bene mentalmente e a lungo se hai più di 40 anni - Autunno, cosa mangiare quando si è di cattivo umore Articoli più lettiVip 7 : la brutta fine di Elenoire ...Articoli più lettiVip 7 : la brutta fine di Elenoire Ferruzzi e la battuta ingiusta di Signorini di Mario Manca Sospetta una cistite, va in ospedale e scopre di essere incinta: è ...Il pubblico del Grande Fratello Vip ha deciso che l’avventura nel reality di Elenoire Ferruzzi doveva terminare. L’influencer è stata ...L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti a tutto campo: «Quando comprai la società feci bloccare gli ascensori della sede per impedire che Milly salisse a fermarmi. Papà e io comprammo il Cagliari d ...