Governo | Meloni il 3 novembre a Bruxelles | incontro con vertici Ue

(Di sabato 29 ottobre 2022) (Adnkronos) – Giovedì 3, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia, sarà aper incontrare idelle Istituzioni europee. Il Presidenteincontrerà il Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola alle ore 16; il Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen alle 17.30 e il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel alle 18.30. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen si aspetta una “buona cooperazione” con ilitaliano sui tanti fronti aperti. Prima di ricevere, giovedì Von der Leyen sarà a Berlino, per partecipare a un summit per i Balcani Occidentali., poi, lunedì 7 e martedì 8, andrà in Egitto, per il vertice del ...