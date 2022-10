Governo | Lollobrigida | ‘il ministero si chiamerà Masaf' **

(Di sabato 29 ottobre 2022) Guidonia (Rm), 29 ott. - (Adnkronos) - Ildelle Politiche agricole (Mipaaf) cambia denominazione e sidelle Politiche agricole della Sovranità alimentare e forestale”. Ad annunciarlo è il ministro Francesco, alla sua prima uscita pubblica da ministro, a margine del ventennale del Centro Agroalimentare Romano. “Il decreto per la nuova denominazione non sarà in questo Cdm ma nel prossimo” ha precisato

'Come i cavoli a merenda'. Da Michele Serra arriva una lezione alla sinistra. La questione è chiara: la nuova dicitura del ministero dell'Agricoltura guidato da Francesco. Ildi Giorgia Meloni ha voluto aggiungere due paroline: 'Sovranità alimentare'. Apriti cielo. Come ricordato dalla firma di Repubblica , 'in molti hanno voluto cogliere un'......su energia e difesa Lisa Di Giuseppe Anche nel 2020 Meloni non risparmiava critiche al... visto che all'indomani del voto il neoministro dell'Agricoltura Francescogià tuonava per ...Guidonia (Rm), 29 ott. - (Adnkronos) - Il ministero delle Politiche agricole (Mipaaf) cambia denominazione e si chiamerà Masaf: ministero delle Politiche agricole della Sovranità alimentare ...Meloni incontra il cancelliere tedesco socialdemocratico. Dopo il meeting con il presidente francese Emmanuel Macron, la premier fa conoscenza anche con l’altro capo di governo dell’asse franco-tedesc ...