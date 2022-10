Governo | da giustizia a salute | Meloni prepara Cdm

(Di sabato 29 ottobre 2022) (Adnkronos) – Da una parte il tema della composizione della squadra dei sottosegretari, partita che la premier Giorgiapunta a chiudere entro lunedì 31 ottobre; dall’altra i provvedimenti, su, che saranno all’ordine del giorno del prossimo Consiglio dei ministri in programma proprio lunedì alle 12. In vista del Cdm la titolare delha fatto il punto della situazione con alcuni dei suoi ministri. La giornata diè iniziata con il tributo all’Altare della Patria, dove la premier si è recata per deporre una corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto – atto di omaggio dopo l’assunzione della carica di Presidente del Consiglio. Dopo la cerimonia la numero uno di Fratelli d’Italia ha raggiunto Palazzo Chigi, avviando una serie di riunioni con i collaboratori e con ...

'La riforma dellapenale deve entrare in vigore nei tempi previsti. Nessun rinvio è possibile, se vogliamo ...questo un pessimo segnale per l'affidabilità del nostro Paese offerto dal...Cambiare passo sulla gestione del Covid. E prendere tempo sulla riforma, "raccogliendo le criticità" avanzate anche dal mondo del diritto, ferma restando l'...chiudere sulla squadra di,...Caro Direttore, vorrei spiegare cosa non ho trovato convincente nelle dichiarazioni programmatiche della premier Meloni. Inizio però da alcuni aspetti positivi che vanno riconosciuti. Oltre all'Atlant ...Un pre-consiglio tecnico che anticiperà il Consiglio dei ministri previsto per domani, domenica 30 ottobre. Si terrà alle nove e trenta di mattina, prima del vertice di governo convocato per le 12. Un ...