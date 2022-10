Gli iraniani vogliono cambiare regime. E Biden La riflessione di Cristiano

esperti politicisostengono che il blocco di internet continuerà a ostacolare il flusso di informazioni. Il regime ricorre a campagne di disinformazione per negare notizie attendibili di ...... perno. In particolare, è la assistenza sanitaria a non essere assicurata a tutti. Sono di una decina di nazionalità i profughi in Turchia: iracheni, siriani, afghani,in maggior parte. ...Biden non può fingere di non sapere che, dopo quanto ha cominciato a verificarsi in Iran sei settimane fa, molto, troppo, è cambiato, anche per lui ...Iran – Alessia Piperno è una blogger di viaggi di trenta anni molto conosciuta. Viene da Roma ed è scomparsa in Iran circa quattro settimane fa. E’ una viaggiatrice esperta e rispettosa. E’ stata arre ...