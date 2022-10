Giustizia | Serracchiani | ' rinvio riforma mette a rischio fondi Pnrr'

(Di sabato 29 ottobre 2022) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Ilin blocco dell'entrata in vigore delladellapenale rischia di buttare a mare due anni di lavoro e dire a. Ci auguriamo che non sia questa la strada che vuole intraprendere il ministro Nordio. Sarebbe un inizio all'insegna dello scontro frontale con Bruxelles". Così Debora, capogruppo Pd alla Camera.

Il Sannio Quotidiano

