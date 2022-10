Gisele Bundchen e Tom Brady | addio ufficiale | divorziano dopo 13 anni

Leggi su news.robadadonne

(Di sabato 29 ottobre 2022) Il 2022 sembra essere davvero l’anno che sta portando al passo d’diverse coppie che sembravano essere davvero solidissime, o almeno tutti così pensavano. Tra le separazioni che stanno facendo scalpore ci sono quelle di Francesco Totti e Ilary Blasi e di Claudio Amendola e Francesca Neri, insieme ormai da decenni, ma non va meglio oltre i nostri confini, dove Gisellee Tomhanno annunciato di voler prendere strade diverse. Le voci di crisi per la top model e lo sportivo si rincorrevano ormai da mesi, ma fino ad ora non era arrivata alcuna conferma da parte dei diretti interessati. I due, che hanno due figli, Benjamin Rein di 12e Vivian Lake di 9 (ha un altro figlio, John Edward, 15, avuto da una precedente relazione), vivevano con ogni probabilità ...