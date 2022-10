Giorgia Meloni all’Ara Patris per l’omaggio al Milite Ignoto – Il video

(Di sabato 29 ottobre 2022) La neo premierha raggiunto nella mattinata di oggi, 29 ottobre, l’Altare della Patria per rendere omaggio al. Ad accoglierla sul posto, il generale di corpo d’armata Rosario Castellano, comandante del comando militare della Capitale, e il consigliere militare di Palazzo Chigi, generale di corpo d’armata Luigi Francesco De Leverano. Non erano soli: presente anche un gruppo di sostenitori che ha esultato con applausi e cori all’arrivo della Presidente del Consiglio. Alla cerimonia ha presenziato anche il picchetto interforze formato da esercito, marina, aeronautica, carabinieri e guardia di finanza, per rendere gli onori militari. Accompagnata dalla musica della banda dell’esercito, è avvenuta la deposizione della corona di alloro. Fonte: Agenzia Vista / ...

Roma 29 ottobre 2022 Il Presidente del Consiglio si è recata all'Altare della Patria per rendere omaggio al Sacello del Milite Ignoto nel 101° anniversario della partenza del treno il 29 ottobre 1921 della salma dalla stazione di