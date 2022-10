Ginnastica artistica | un’Italia rinnovata insegue la magia ai Mondiali e la qualificazione diretta a Parigi 2024

Leggi su oasport

(Di sabato 29 ottobre 2022) L’Italia non si presenta nelle migliori condizioni ai2022 di. La nostra Nazionale ha dominato gli Europei soltanto un paio di mesi fa, ma rispetto all’apoteosi di Monaco sono saltate due pedine: Asia D’Amato e Angela Andreoli, entrambe costrette a rimanere a casa a causa di problemi fisici. La genovese, Campionessa d’Europa all-around, si era infortunata durante la finale al volteggio della rassegna continentale; la bresciana accusa dei fastidi a un piede e non può esprimere il proprio livello d’eccellenza. Con due defezioni di questo calibro, il CT Enrico Casella ha dovuto inevitabilmente rivedere la propria formazione. Con il quintetto titolare l’Italia sarebbe stata indubbiamente tra le grandi favorite per la vittoria, le assenze hanno abbassato le quotazioni delle azzurre, che restano comunque tra le ...