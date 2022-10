Ginnastica artistica | Mondiali 2022 | la formazione dell’Italia per le qualificazioni Quartetti e ordini di rotazione

Leggi su oasport

(Di sabato 29 ottobre 2022) Enrico Casella, DT della Nazionale Italiana di, ha ufficializzato laper le qualifiche dei. Le azzurre scenderanno in pedana a Liverpool (Gran Bretagna) alle ore 21.15 di domenica 30 ottobre, impegnate nel turno di qualificazione. L’Italia punta a raggiungere la finale riservata alle migliori otto compagini, per poi cercare di conquistare una medaglia che al momento appare complicata: dopo il bronzo iridato del 2019, il quarto posto alle Olimpiadi e il trionfo agli Europei di un paio di mesi fa, la nostra Nazionale deve purtroppo fare i conti con le assenze di Asia D’Amato e Angela Andreoli per infortunio. Martina Maggio e Alice D’Amato si cimenteranno su tutti gli attrezzi. La brianzola si presenta dopo il terzo posto continentale e le vittorie ai Giochi ...