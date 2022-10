Ginevra Lamborghini | minacce contro la mamma e la sorella

Diversi telespettatori stanno protestando in quanto in studio continuano ad essere invitate persone che sono state squalificate per aver violato le regole del programma (vedi) ...Ascolta questo articolo La prima e al momento unica a essere squalificata dalla settima edizione del ' Grande Fratello Vip ', in onda su Canale 5, è stata. Quest'ultima ha infatti pagato duramente il suo comportamento contro Marco Bellavia e in merito Alfonso Signorini ha deciso di non fare nessuno sconto mettendo in atto la ...Ginevra Lamborghini ancora una volta manda in visibilio i fan, look elegante e al tempo stesso provocante della showgirl in diretta ...Squalificata per i fatti legati a Marco Bellavia, ora Ginevra Lamborghini denuncia il comportamento degli utenti social verso la madre, Luisa Peterlongo: "Non siete migliori di me" ...