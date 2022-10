GF Vip 7 | urla fuori dalla Casa per Antonino Spinalbese VIDEO

(Di sabato 29 ottobre 2022)poco carine perdal GF Vip 7 Dentro ladel GF Vip 7 i vipponi si stanno adoperando per la festa di Halloween. Verrà infatti organizzato un party per la notte horror e quindi stanno anche riempiendo ladi zucche intagliate. Proprio di una di queste si stava occupando L'articolo proviene da Novella 2000.

Gossip GF, Daniele Del Moro sbotta econtro Elenoire Ferruzzi: scont[...] Daniele Dal Moro, da giorni, viene accusato di aver agito in maniera poco limpida e di ave [...] Però hanno fatto ...Gossip GF, Daniele Del Moro sbotta econtro Elenoire Ferruzzi: scont[...] Daniele Dal Moro, da giorni, viene accusato di aver agito in maniera poco limpida e di ave [...] Ludovica Valli è ...Nel pomeriggio di oggi fuori dalla Casa del GF Vip 7 sono arrivate delle urla per Antonino Spinalbese non proprio carine.Copyright © 1999-2022 RTI S.p.A. Business Digital – P.Iva 03976881007 – Tutti i diritti riservati – Per la pubblicità Mediamond S.p.A. – RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) ...