Germania | Bayern ' tennistico' | 6 - 2 al Magonza

Così ora ilè momentaneamente primo in classifica, con 25 punti, in attesa della partita di domani tra l'Union Berlino, che è a quota 23, e il Borussia Moenchengladbach. Nelle altre partite di ...Commenta per primo Il ds delMonaco , Hasan Salihamidzic ha parlato a Skydel futuro di Choupo Moting il cui contratto scadrà a fine stagione: 'Spero possa restare al. Ne parleremo, ancora non c'è stata ...(ANSA) - MONACO DI BAVIERA, 29 OTT - Nel dodicesimo turno di Bundesliga, il Bayern Monaco travolge il Magonza per 6-2 e trova l'ottava vittoria nelle ultime nove partite di camponato. A decidere il ma ...Il ds del Bayern Monaco, Hasan Salihamidzic ha parlato a Sky Germania del futuro di Choupo Moting il cui contratto scadrà a fine stagione: "Spero possa restare al Bayern. Ne parleremo, ancora non c'è ...