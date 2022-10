Genoa-Brescia | Serie B | probabili formazioni e diretta tv

(Di sabato 29 ottobre 2022) Il sabato dell’undicesima giornata diB chiude alle 16.15 con. Le due squadre, in piena lotta per il titolo, sono fra le più accreditate per la promozione, in un anno dove la concorrenza e le squadre meritevoli sono tante. Per questo, ogni punto guadagnato è importante, con 5 squadre raccolte in 3 punti e 8 in 5. Sicuramente una delleB più combattute degli ultimi anni, dovesvolgono il ruolo da protagoniste. Il, ultima retrocessa dellaA, sta tentando di tornare subito nella massima categoria dopo un anno di Purgatorio, mentre il, grazie ad una buona continuità di risultati, vuole provare a tornarci dopo tanti anni di assenza. Di certo il “Luigi Ferraris” ospiterà una ...

TORINO - Dopo l'anticipo Bari - Ternana (0 - 0), l'11ª giornata di Serie B prosegue oggi con sei partite alle 14 e una alle 16.15, il big match. Nei rossoblù assente il portiere Martinez (problema alla spalla), lo rileva Semper (che non è una seconda scelta). I lombardi non vincono a Marassi dal 1979, i liguri vogliono tentare ...si gioca oggi, sabato 29 ottobre 2022 alle ore 16:15 per l'11giornata del campionato di Serie B. Grande sfida tra Grifone e Rondinelle che si daranno battaglia per portare via i tre ..."Genoa, il piano B di Blessin con il Brescia", scrive Il Secolo XIX. “Contro di noi tutte le avversarie cambiano tattica”. Due le mosse possibili a partita in corso: mediana a tre e doppio centravanti ...Ieri la visita del presidente Coni Malagò, mentre la nuova proprietà ha parlato di progetti con e per la città. Blessin senza gli infortunati Martinez e Pajac, probabile panchina per Strootman e Gudmu ...