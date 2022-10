Gemma Galgani annuncia | “Mi sono fidanzata!” Chi è il fortunato?

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 29 ottobre 2022) Un video postato dalla dama di Uomini e donne è diventato virale in questi istantiha ritorvato l’amore? E’ questa la domanda che tutti si stanno ponendo in queste ore dopo che lei stessa ha postato un video sul suo account instagram. Gemme come si vede nella clip appare su una copertina di L'articolo proviene da KontroKultura.