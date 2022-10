“Fuori dai co***oni!” | terrorizza e insegue l’orsa con i cuccioli | l’episodio in Trentino La denuncia degli animalisti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 ottobre 2022)mamma orsa con i suoilungo una strada nella zona di San Giovanni al monte di Arco, ine li fa scappareti oltre il guardrail, il tutto mentre riprende la scena. Gli animali sono poi fuggiti nel bosco mentre l’uomo alla guida accelera e inveisce contro di loro. La delegata trentina dell’Oipa Ornella Dorigatti ha condiviso il video stigmatizzando il comportamento dell’uomo: “Inseguire un orso in strada è un comportamento gravemente incivile, stupidamente crudele e molto pericoloso per l’incolumità dell’animale e delle persone.sarebbe potuto finire tragicamente ed è incredibile che ci si possa comportare in maniera tanto superficiale”. Poi continua: “Oltre che un comportamento del tutto irrispettoso delle regole per una civile convivenza con gli animali ...