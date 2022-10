Freddo confermato | Giuliacci sgancia la bomba | scatta l' irruzione gelida

(Di sabato 29 ottobre 2022) Estate interminabile? A quanto pare no. Secondo le ultime proiezioni meteo di Marioil vero autunno è alle porte e ilnon tarderà ad arrivare. Di conseguenza, il caldo anomalo che ci ha accompagnato nell'ultimo periodo, sin da quando sul calendario è cominciato ufficialmente l'equinozio di autunno (23 settembre), ha ormai i giorni contati, e al suo posto sono previste temperature tipiche del mese di novembre, con picchi addirittura invernali. Questi ultimi giorni di ottobre vedono ancora temperature miti e quasi estive, se non fosse per le ore di luce ridotte, che inevitabilmente spingono in giù il termometro durante la notte. In pratica, fino a lunedì 31 sull'Italia insisterà l'alta pressione, il che comporta ancora giornate piene di sole. Sarà con gli inizi di novembre però che l'alta pressione, ritirandosi, aprirà la strada ...

... continua ad essere priva di energia elettrica una situazione preoccupante anche a causa del... militare, economico, umanitario e per la futura ricostruzione e hal'impegno dell'...... comedai rapporti dell'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). La variabilità ... seppur anche marcata per via di un fronte, indotto da un pattern meteorologico che però non ...Ancora caldo nelle prossimi giorni, ma c'è una data per l'arrivo del freddo Il caldo potrebbe avere i giorni contati! C'è infatti ora una data per il possibile arrivo del primo vero freddo autunnale o ...AGI - L'agenzia Dbrs ha confermato il rating di lungo termine dell'Italia a BBB (high) con outlook stabile. Lo comunica l'agenzia di rating spiegando che il trend stabile riflette l'opinione "che i ri ...