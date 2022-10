“Freddezza tra Spalletti ed il pubblico del Maradona” | commento a sorpresa in diretta

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 29 ottobre 2022) È appena finita la gara tra il Napoli di Mister Lucianoe il Sassuolo di Alessio Dionisi. La partita è terminata 4 a 0 per i partenopei, che ottengono la vittoria numero 10 in Serie A su 12 partite, di cui 8 consecutive. La classifica parla chiaro, gli azzurri salgono a 32 punti, a più sei dal Milan secondo a quota 26, in attesa della partita di domani contro il Torino. Napoli’s Georgian forward Khvicha Kvaratskhelia Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images) Tiribocchi su Napoli-Sassuolo: “non è apprezzato in casa” A partita quasi terminata Simone Tiribocchi ha detto la sua sul rapporto delcon il proprio allenatore. Ecco le sue parole: “Per il lavoro che sta facendo, non è apprezzato in casa. Tanti allenatori vengono osannati ...