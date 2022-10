Francobolli e monete celebrano l’unicità | Ruth Bader Ginsburg e l’anniversario del Pride UK

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 29 ottobre 2022) Da una parte all’altra del Pianeta, dagli Stati Uniti all’Inghilterra, in lotta per i diritti delle persone. In questi giorni gli Usa hanno annunciato un nuovo francobollo, raffigurante la giudice della Corte Suprema, la seconda donna nel ruolo dopo Sandra Day O’ Connor; mentre il Regno Unito ha messo in circolazione una nuova moneta che celebra i cinquant’anni delUK. La giudice della Corte SupremaIl francobollo che celebra la giudice della Corte Suprema, scomparsa nel 2020, che è stata una pioniera nelle battaglie femministe e per i diritti delle donne (BBC)Un sorriso accennato, capelli raccolti e in primo piano uno dei suoi rinomati colletti bianchi: è il dipinto realizzato in olio su tela che raffigura la giurista ...