Francia | gli ambientalisti bloccano un’autostrada e interrompono “Il Flauto Magico” a teatro | 8 arresti – Foto e video

(Di sabato 29 ottobre 2022) Glicolpiscono ancora, questa volta in. Gli attivisti del gruppo Dernière Rènovation ieri, 28 ottobre, hanno bloccato(l’A6 che porta all’aeroporto) e, in contemporanea, hanno interrotto un’esibizione teatrale: Ilall’Opéra di Parigi. La modalità scelta è la stessa degli attivisti italiani di Ultima Generazione che negli ultimi mesi hanno bloccato diverse autostrada nelle principali città italiane, come Milano, Roma e Padova. Il gruppo francese ha diffuso le immagini della protesta sui propri social. E in moltiemerge la tensione che è esplosa tra i manifestanti e gli automobilisti che si sono ritrovati bloccati. Molti di questi sono scesi dalle macchine e hanno trascinato via di forza gli attivisti. Poco dopo, sono intervenute ...

