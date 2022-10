Fiorentina | Italiano | 'Ci siamo ripresi in Europa | ora risposte anche in A'

Il calendario mette di fronte ladi Vincenzo, l'avversaria di maggior valore tecnico tra quelle passate dal Picco fino ad oggi. "Ci saranno momenti in cui sicuramente faremo una ...Sempre precaria la situazione dellache non riesce a dimostrare di valere di più della sua modesta classifica: nuova occasione di, per agguantare una vittoria che sfugge da ...Era il 9 luglio 2022 quando la Fiorentina sembrava aver messo in atto una sorta di ribaltamento di fronte tra i propri legni della porta: la società viola ufficializzava l’arrivo ...L'andamento casalingo tiene in piedi la classifica dello Spezia, al momento al di sopra della zona retrocessione ma reduce da un solo punto in quattro partite. (ANSA) ...