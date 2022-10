Ferrari torna alla grande sfida di Le Mans con la 499P

(Di sabato 29 ottobre 2022) di Giuseppe Tassi Leè una parola magica, un mantra per gli appassionati del Motorsport . Il 1 0 e 11 giugno 2023 , la 24 ore del mito ritroverà al via, dopo cinquant'anni, il marchio. L'...

La 499P è un sogno che si trasforma in realtà, è un prototipo marcatamente. Le Hypercar consentono al costruttore di realizzare una vettura da zero '. 'Sono state coinvolte - aggiunge - tutte ...De Vrij 7,5 :al gol e guida la difesa come ai buoni vecchi tempi. Calhanoglu 6,5 : Pare ... il capitano della Sampdoria prova a mettere apprensione la retroguardia nerazzurra4 : Sbaglia ...La 499P ha già coperto più di 12 mila chilometri di test in tutte le condizioni. L'hanno guidata gli otto piloti che fanno parte della famiglia Gt, ma i piloti ufficiali verranno scelti solo a fine an ...Sembra ieri ma sono già passati 50 anni, mezzo secolo da quando Ferrari smise di combattere per la vittoria assoluta della 24 ore di Le Mans, già all’epoca la corsa più sentita a livello mondiale dal ...