Ferrari 499P - Dal vivo con Cannizzo | Dal foglio bianco già 12 mila km di test | ecco com' è nata

(Di sabato 29 ottobre 2022) Lo ammetto: quando sono caduti i veli dalla nuova, è stato difficile rimanere insensibili. Questa non è una(da corsa) come le altre: e non solo perché è stata attesa per cinquant'anni (dalla 312 P del 1973), ma anche perché nel 2023 andrà a giocarsi la vittoria assoluta nel campionato Fia Wec (il Mondiale Endurance) e soprattutto alla 24 Ore di Le Mans, che ne costituisce il fiore all'occhiello. Il sogno (proibito, fino a qualche anno fa) di molti appassionati di corse, anche più giovani, se si pensa che una parte non indifferente della fama del Cavallino tra gli anni 50 e 60 derivò proprio dalle gare di durata. Tutto ciò rende questo prototipo, che nasce al culmine di due anni di lavoro, davvero speciale. Anche perché il ritorno alla 24 Ore francese in veste completamente ufficiale costituisce una sfida notevole anche per il Cavallino, ...