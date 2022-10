Federica Pellegrini cambiata e al settimo cielo | anche lei stupita dalla nuova rotondità

(Di sabato 29 ottobre 2022), il cambiamento sotto gli occhi di tutti. Soprannominata da molti La Divina,, 34 anni, è considerata la più grande nuotatrice italiana della storia nonché una delle più longeve in assoluto nel suo ambito. Ma dopo il suo addio alla disciplina sportiva, qualcosa sta cambiando. Lo ha spiegato nel corso di un’ intervista per Grazia. Il cambiamento fisico disotto gli occhi di tutti. Un addio al nuoto che porta con sénotevoli stravolgimenti fisici.lo avrebbe rivelato ai lettori di Grazia: “Cavoli, adesso ho un seno! Incredibile!”, e ancora: “A un certo punto il mio seno ha cominciato a diventare più rotondo e mi ha spiazzata”. Leggi ...

La libertà delle donne è un percorso che si costruisce ogni giorno.sostiene i Centri antiviolenza D.i. Re e le loro attività per contrastare la violenza maschile. Ogni donna ha la sua grande forza dentro di sé, ma la violenza maschile sulle donne ...Oggiera parecchio emozionata: magari non allo stesso modo di una medaglia olimpica, ma di sicuro la laurea honoris causa conferitale dall'Università San Raffaele di Roma in Scienze e ...L'addio allo sport agonistico ha portato tanti cambiamenti nella vita di Federica Pellegrini, anche dal punto di vista fisico. Non allenandosi più tutti i giorni la campionessa ...Federica Pellegrini ha dato l'addio alle gare di nuoto ormai un anno fa. E, in questo periodo, nella vita della Divina sono cambiate molte cose. Nella sua nuova ...