Federica Nargi | lato B in bella vista | fan al settimo cielo

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 29 ottobre 2022)è una showgirl di una bellezza semplicemente travolgente; è letteralmente impossibile resistere ad una donna del genere. Iniziamo con quanto successo aa Roma mentre, insieme al compagno e alle figlie, si stavo godendo una giornata di assoluto relax. Una calma sconvolta dal momento che le figlie sembra siano state attaccate dai gabbiani e questo, molto probabilmente, per via del cibo che stavano mangiando. Per fortuna è andato tutto bene tranne, appunto, il comprensibile spavento. InstagramPer quanto concerne ilsentimentale sta vivendo una meravigliosa relazione con Alessandro Matri, ex centravanti che in carriera ha vissuto maglie molto importanti. La coppia, stando ad alcune voci, si sarebbe dovuta sposare nel corso dell’ultima estate. Così, però, non è stato con ...