Federica Calà | la bambina affetta da Smard 1 ha ottenuto 12 ore di assistenza al giorno La sua storia raccontata in un documentario

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 ottobre 2022) “avrà diritto a 12 ore disanitari, sette giorni su sette”. La gioia di Ambrogio Crespi, il regista che ha realizzato con il nipote il docufilmdedicato alladi questa ragazzina tredicenne di Capri Leone (Messina)da una rarissima malattia “1” atrofia muscolare spinale con distress respiratorio, è infinita. Ilfattoquotidiano.it ne aveva già parlato lo scorso maggio quando accolse l’appello di Crespi a diffondere la sua opera perché, oltre al valore cinematografico, aveva anche un altro compito: convincere le istituzioni a fornire le ore necessarie diper. Una necessità per la madre Laura e il papà Davide, guardia giurata che si è dovuto mettere in aspettativa per poter seguire la ...