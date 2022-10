(Di sabato 29 ottobre 2022) Lucia Aleotti, vicepresidente di, spiega oggi in un’intervista al Quotidiano Nazionalealcuni medicinalipiù introvabili. Attualmente secondo Aifaoltre 3 mila i farmaci che non si trovano: mancano antipertensivi, diuretici, neurolettici, antidepressivi e perfino antiepilettici. E scarseggia persino l’ibuprofene. Il primo problema, secondo Aleotti,i prezzi: «Tutti i nostri fornitori, dalle materie prime, ai trasporti, ai materiali di confezionamento hanno aumentato pesantemente i prezzi nei nostri confronti. A questi si somma il rincaro esorbitante dell’energia del 600% rispetto a un anno fa, e la svalutazione dell’euro rispetto al dollaro, moneta con la quale si pagano i principi attivi che ...

Infinepunta il dito conto il sistema regionale : "È così frammentato che certo non facilita gli investimenti. Credo che in materia di sanità le Regioni si siano spinte fino a dove ...Marcello Cattani, presidente, a settembre è tornato sulla questione lanciando un appello alla politica: 'La nuova legge di bilancio preveda più fondi per la spesa farmaceutica o il ... Farmindustria: «Ecco perché nelle farmacie ci sono sempre meno medicine» Farmindustria ed Egualia esprimono sconcerto e preoccupazione per la delibera della Regione Umbria che interviene sulla spesa sanitaria ...«Ci uniamo alle forti preoccupazioni espresse da Cittadinanzattiva , Fimmg e Federfarma sul provvedimento adottato di recente dalla Regione Umbria per ridurre la spesa farmaceutica. Sono ...