Falsi italiani in Brasile | accertate 400 frodi

(Di sabato 29 ottobre 2022) Oltre 400inper ottenere la cittadinanza italiana – Una operazione di polizia su larga scala è stata effettuata nei giorni scorsi in. E sulle 400rilevate per ottenere la cittadinanza italiana, le notizie di reato sono state trasmesse al Consolato d’Italia in Curitiba. Curitiba (nella foto) è la capitale di uno degli stati meridionali del, il Paraná. Dagli accertamenti effettuati, gli inquirenti hanno scoperto che le traduzioni allegate ai documenti per la richiesta della cittadinanza nelle sedi competenti, per lo meno in 400 casi, sono risultate contraffate e infedeli. La Polizia Civile del Paraná, che porta avanti le inchieste sulle numerose richieste presentate e in via di definizione per ottenere la cittadinanza italiana, sospetta con ...