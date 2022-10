Falsi certificati medici sportivi | indagato un assessore nel Reggino

(Di sabato 29 ottobre 2022) AGI - I carabinieri di San Giorgio Morgeto, comune della Piana di Gioia Tauro, hanno denunciato tre persone per truffa, falso materiale, contraffazione di marchi ed esercizio della professione sanitaria, tra cui l'attualeallo Sport di Polistena (Reggio Calabria), Domenico Sorace. Le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica di Palmi, eseguite nel periodo da febbraio a marzo 2021, avevano evidenziato come due degli indagati, si siano fintidello sport, effettuando visite abusive finalizzate al rilascio deidi idoneità all'attività sportiva, con la complicità di Sorace, all'epoca dei fatti responsabile di una scuola calcio di Polistena, ed oggiallo sport di quel comune, "che si adoperava - secondo le indagini - per procacciare clienti ai finti". ...

