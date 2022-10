F1 | Mekies Ferrari | “Non siamo contenti della penalità alla Red Bull”

(Di sabato 29 ottobre 2022) Laurent, Racing Director, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la multa nei confrontiRed, rea di aver sforato il tetto massimo del budget cap: “Il budget cap era il parametro più importante ed è fondamentale che la Fia abbia fatto chiarezza constatandone l’illegalità. Due milioni sono una grande violazione in quanto equivalgono a circa due decimi. Si tratta di una cifra importante che può indirizzare le gare. Ovviamente non, è inconcepibile che il 10% di riduzione corrisponda ad un paio di decimi. Loro avranno la possibilità di spendere altrove il budget cap, migliorando ulteriormente la vettura. Non resta che voltare pagina e augurarci che per il budget cap del 2022 ...

La seconda parte dell'intervista post prove libere a Laurent, Racing Director dellasi è concentrata ovviamente sulla questione budget cap e sull'entità della penalità ricevuta dalla Red Bull. Il francese è stato molto chiaro nel dire che la FIA ...'Capita - ammette Laurent, Racing Director dellasu Sky . Non è mai il momento migliore per andare a sbattere, ma può succedere. E' un peccato, ma ha dimostrato anche stamattina di ..."Non capiamo come il 10% di riduzione corrisponda ai due decimi di vantaggio" ha dichiarato Laurent Mekies, Racing Director del Cavallino.Il direttore sportivo della Ferrari, Laurent Mekies, ha quantificato in due decimi il guadagno dato dai due milioni di sforamento della Red Bull ...