F1 | Laurent Mekies | “Penalità piccola alla Red Bull | hanno guadagnato 2 decimi Spenderanno altrove”

(Di sabato 29 ottobre 2022) Aleggia malumore in senoFerrari dopo la lieveinflittaRedper avere violato il budget cap nella passata stagione. I 7 milioni di euro e la riduzione del tempo a disposizione per utilizzare la galleria del vento sono state ritenute misure troppo leggere da parte del Cavallino Rampante, che sperava in una mano più dura da parte della FIA nei confronti della scuderia austriaca. Grazie ai 2 milioni di euro di sforo rispetto al tetto previsto dal regolamento, la Redpotrebbe anche avereun paio di, probabilmente decisivi per primeggiare in pista., direttore sportivo della Ferrari, non si è nascosto dietro un dito nelle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport F1: ...

Il tecnico ha voluto ulteriormente chiarire: ' Non potremo mai essere contenti della penalità . Noi non capiamo come il 10% di riduzione corrisponda ai due decimi di vantaggio, inoltre non c'è stata ...Asalso rightly mentioned during an interview, the whole performance package is somewhat totally calmed in the race by the tyre management , which cancels out advantages or ...