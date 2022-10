F | Messico | la pole a Verstappen | male le Ferrari

23.10 Formula 1,Verstappen ininMax Verstappen piazza la zampata vincente nella Q3 e si aggiudica laposition del Gp del. Il campione del mondo gira in 1'17"775 e precede le Mercedes di Russell (il più ...E' del campione del mondo Max Verstappen, al volante di una Red Bull, il miglior tempo nelle prove ufficiali del Gp del. L'olandese ha girato in 1:17.775 e partirà quindi inposition. Accanto a lui, in prima fila, il britannico della Mercedes George Russell, terzo tempo per l'altro pilota delle 'Frecce d'...La vittoria nel mondiale piloti non sembra aver scalfito la voglia di primeggiare di Max Verstappen che, anche in Messico, ha dimostrato tutti il suo talento andando a conquistare la pole position del ...Una pole position senza storia. Max Verstappen non vuole lasciare nulla per strada, nonostante abbia conquistato matematicamente il titolo già da qualche settimana. L'olandese della Red Bull è infatti ...