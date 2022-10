F 1 | GP Messico - Verstappen conquista la sesta pole stagionale

Leggi su quattroruote

(Di sabato 29 ottobre 2022) Maxhato laposition del Gran Premio di Città del, mettendo così in bacheca lapartenza al palo di questa stagione, la diciannovesima in carriera. Il due volte campione del mondo della Red Bull Racing ha preceduto di tre decimi le due Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton. Entrambe le Frecce d'Argento hanno mostrato un buon passo per tutto il weekend e hanno battagliato per la, nonostante alla fine hanno dovuto cedere al colpo di reni dell'olandese. Solo quarto l'idolo di casa, Sergio Perez. Così in Top 10. In queste qualifiche la grande assente è stata la Ferrari: Carlos Sainz non è andato oltre il quinto posto, accusando un ritardo di oltre mezzo secondo, ma ha fatto ancora peggio Charles Leclerc che si è qualificato settimo con un ...