F 1 | GP Messico - Ferrari e Mercedes protagoniste del venerdì

Leggi su quattroruote

(Di sabato 29 ottobre 2022)protagonista nelle prime prove libere del Gran Premio di Città del: Carlos Sainz ha ottenuto il miglior tempo davanti a Charles Leclerc. Per il monegasco, questoè da dimenticare: nelle prime libere ha avuto una foratura e ha perso un po' di tempo nella prima parte della sessione, mentre nella seconda è andato a sbattere violentemente contro le barriere, danneggiando seriamente la sua F1-75. Poca aderenza. Pista green - molto sporca e con bassa aderenza all'inizio di questo weekend, ma la situazione è migliorata nel corso della seconda sessione. Come anticipato, le PL2 di oggi sono state estese a 90 minuti e i team si sono messi a disposizione della Pirelli per un test di gomme in ottica 2023, così come accaduto già ad Austin.e Red Bull Racing hanno fatto un lavoro simile nella ...