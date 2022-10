Ema Stokholma e Angelo Madonia si piacciono? Il ballerino di Ballando con le stelle vuota il sacco | “E’ una bomba!”

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 29 ottobre 2022)e Emahanno un particolare feeling. Quando scendono in pista durantecon le, la loro attrazione è palpabile ed evidente: cosa bolle in pentola? Emastanno insieme? Ildicon leilIl, intervistato tra le pagine di Chi Magazine,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.