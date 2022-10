Elisabetta Canalis su Instagram | dal bikini autunnale al top metal | “Sei la donna perfetta”

(Di sabato 29 ottobre 2022) Tra l’estate e l’inverno c’è. E non stiamo parlando di una nuova stagione ma di unabellissima: parafrasando proprio una sua didascalia sotto una foto. Infatti susi è mostrata in alcuni scatti che mettono in mostra il suo fisico straordinario. Tanto che un utente le ha scritto “Sei la”. Elo è davvero: fisico scolpito frutto di allenamenti costanti, una bellezza che è simbolo del fascino meditarraneo, e occhi capaci di bucare l’obiettivo., i look pazzeschi suChesia una...

Moto.it

Ivan Rota e l'indomito Sor Rotella per Dagospiain crisi con il marito Secondo Novella 2000 la showgirl sarebbe vicina alla rottura con il marito al quale è legata dal 2014. I due non si vedrebbero da almeno due mesi a ..In rete circola da qualche giorno una voce clamorosa:sarebbe in un momento di profonda crisi con il marito Brian Perri , brillante medico di stanza a Los Angeles al quale è legata ... Elisabetta Canalis per la prima volta in sella una moto da cross [VIDEO] Elisabetta Canalis, allenamento top Una super Elisabetta Canalis non si ferma mai, allenamento a ritmo di pilates per la bellissima showgirl sarda. Un mix di risate ed esercizi con la sua personal tra ...Elisabetta Canalis si è goduta un venerdì sera a Beverly Hills fuori con un nuovo look all’insegna del glamour e dello scintillìo ...