Eleonora Incardona | décolletté da paura | mostra a tutti un dettaglio piccante

(Di sabato 29 ottobre 2022) Lacontinua la sua scalata a regina dei social: ecco l’ennesimo scatto della favolosa influencer siciliana. Impossibile non notarla. Anche in mezzo ad una folta folla,è una di quelle figure che non passa inosservata: bellezza invidiabile, sguardo seducente ed un corpo da sogno. Sia in bikini, che in giacca: guardate cos’ha postato sui social. InstagramLaè salita sì alla ribalta grazie a diverse apparizioni a Sportitalia, ma si è fatta conoscere al grande pubblico soprattutto tramite i social. È lì che è stata sbandierata, un paio di anni fa, una relazione ormai terminata con un noto chirurgo plastico. Stiamo parlando di Mirko Manola, medico molto conosciuto negli ambienti “vip” e che ai più è noto per essere il fratellastro di Diletta Leotta. Ma ci pensate? ...

RagusaNews

Milano - L'avevamo lasciata sul lungomare di Marina di Ragusa a mangiare gli spaghetti con le vongole , nel weekend, la procace influencer di Chiaramonte Gulfi, s'è spostata a Milano per un altro shooting fotografico, in intimo e in tailleur. In mezzo, una capatina allo stadio Meazza: 'Nel mio ...Ragusa - Dopo aver condotto qualche giorno fa a Vittoria il Premio nazionale calcio siciliano, Eleonara- l'influencer e soubrette 31enne originaria di Chiaramonte Gulfi, ex cognata di Diletta Leotta - manda in visibilio i fan posando sul lugomare di Marina di Ragusa, con un vestitino così ... Eleonora Incardona, la soubrette chiaramontana più esplosiva che mai FOTO Non poteva regalare uno spettacolo migliore, l'allenamento in palestra di Eleonora Incardona è diventato piccante, i leggins aderenti mostrano tutto!Eleonora Incardona ammalia totalmente il web con la sua incantevole bellezza e il suo look favoloso, vestita tutta di nero è pazzesca, fan impazziti.