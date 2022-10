È tutta italiana la maison di parrucchieri più trendy di New York

Leggi su panorama

(Di sabato 29 ottobre 2022) La diva di Hollywood, eterna rivale di Bette Davis, Joan Crawford, sosteneva che la cosa più importante per una donna, dopo il suo talento, fosse il suo parrucchiere. Si può non essere completamente d’accordo con quest’ordine di priorità, ma è indubbio che ormai colui che riveste il ruolo di hair stylist sia diventato un complice di bellezza irrinunciabile per tutto l’universo femminile (e maschile). Perché un taglio di capelli, un colore o una messa in piega, non sono solamente un modo per essere in ordine, ma un’espressione di sé stessi. Racchiudono la volontà di concedersi una coccola, che diventa una delizia, se ce la si concede al venticinquesimo piano, in un atelier da sogno, con vista mozzafiato su tutto il Central Park! Da qualche mese, al 153 West sulla 57ma strada di Manhattan, all’interno dell’hotel più lussuoso della città, ha aperto quello che può essere definito senza ...